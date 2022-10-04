أول تعليق حكومي على أحداث ذي قار

2022/10/04 | 06:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الاحداث التي وقعت بمحافظة ذي قار.

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