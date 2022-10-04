فرض حظر للتجوال في ذي قار

2022/10/04 | 06:21 - المصدر: السومرية نيوز

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قررت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال في المحافظة.

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