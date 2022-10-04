ذي قار.. احتجاجات واندلاع النيران قرب مبنى المحافظة

2022/10/04 | 06:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار.

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