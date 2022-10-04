الغانمي يوجّه بالإشراف على الخطة الأمنية في سامراء لإنجاح ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

2022/10/04 | 06:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بالإشراف على الخطة الأمنية في سامراء وتكثيف الجهود لانجاح زيارة ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع).

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه “بهدف الإشراف ميدانياً على تأمين احياء ذكرى زيارة استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام)، في مدينة سامراء المقدسة، عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتماعاً في مقر قيادة عمليات سامراء، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والضباط، حيث وجه بمجموعة من التوصيات والتعليمات التي من واجبها تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وتوفير الأجواء المناسبة للقاصدين نحو العتبة العسكرية في هذه الذكرى”، مشدداً على “ضرورة اكمال جميع الاستعدادات ووضع المعالجات الفورية والسريعة لانسيابية حركة الزائرين”.

وأضاف البيان، أن “الوزير زار قيادة الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الفرقة والاستعدادات الجارية خلال هذه الأيام لإنجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه الزيارة”.

كما تشرّف الغانمي بزيارة مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام)، داعياً الله سبحانه وتعالى بأن ينعم على جميع المسلمين بالأمن والاستقرار، وأن يحفظ العراق وشعبه ويجعل هذا البلد آمناً.

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