ذي قار: يوم الثلاثاء دوام رسمي في دوائر المحافظة

2022/10/04 | 06:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أكد المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، أن اليوم الثلاثاء دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في تصريح للوكالة الرسمية، أن "اليوم الثلاثاء دوام رسمي لجميع دوائر المحافظة ولا يوجد أي تعطيل".وفي وقت سابق ، وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، بفرض حظر للتجوال في المحافظة.

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