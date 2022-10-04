2022/10/04 | 06:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد الاطار التنسيقي، الثلاثاء، ان الوضع العام في العراق بات مهيأ لاستئناف انعقاد جلسات البرلمان، مبينا ان انعقادها متوقف على توافق الكرد.وقال القيادي غي الاطار فهد الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد معرقلات امام عقد جلسات البرلمان القادمة خصوصاً بعد انعقاد جلسة البرلمان السابقة واختيار نائب رئيس البرلمان".واضاف، ان "القوى السياسية التي انسحبت من العملية السياسية لم تبد موقفاً معارضاً لانعقاد جلسات المجلس لذلك فان الوضع مهيأ لعقد اي جلسة قادمة "مشيراً الى ان "انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية يعتمد على توصل الكرد الى اتفاق مشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسات برلمانية مرتقبة بعد تحقيق شرط واحد فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسات برلمانية مرتقبة بعد تحقيق شرط واحد فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).