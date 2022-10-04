2022/10/04 | 06:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني===============تبذل القوات الأمنية جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، الا ان هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار.حيث أقدمت عناصر ضالة على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون.نجدد دعوتنا لجميع المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة.حفظ الله الجميع وجعل هذا البلد آمنا. ==============٣ ت ١ ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للإعلام الأمني بشأن تظاهرات ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للإعلام الأمني بشأن تظاهرات ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).