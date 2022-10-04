2022/10/04 | 06:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا بعد التتويج .. نادي الشرطة و كأس السوبر في ضيافة ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4HTw9_60onw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا بعد التتويج .. نادي الشرطة و كأس السوبر في ضيافة ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا بعد التتويج .. نادي الشرطة و كأس السوبر في ضيافة ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).