شاهد بالفيديو.. مراسم الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني

2022/10/04 | 06:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5CNH2aGhbSM

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