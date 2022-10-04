اجتماعات‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬بشأن‭ ‬القصف‭ ‬الإيراني والحرس‭ ‬الثوري‭:‬سنواصل‭ ‬تدمير‭ ‬مقار‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق

2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬قواعد‭ ‬مناهضة‭ ‬للثورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬لصالحها‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬قوله،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬40‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وان‭ ‬القصف‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭.‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ساحة‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ […]

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