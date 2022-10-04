2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- أربيل – الزمان قال الحرس الثوري الإيراني إن «إسرائيل تستخدم قواعد مناهضة للثورة في المنطقة الشمالية من العراق لصالحها» بحسب نص قوله، موضحا أنه «ضرب 40 هدفا في هذه المنطقة وان القصف سيستمر في أي وقت عند الحاجة.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات في أربيل بشأن القصف الإيراني والحرس الثوري:سنواصل تدمير مقار الانفصاليين في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات في أربيل بشأن القصف الإيراني والحرس الثوري:سنواصل تدمير مقار الانفصاليين في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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