2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -السليمانية -الزمان جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، دعوته للكتل السياسية إلى عقد حوار شامل لحلّ الأزمة السياسية الراهنة محذرا من أن «النار ستحرق الجميع» في حال لم يتم ذلك. وقال الكاظمي في خلال كلمة له في الذكرى الخامسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني: «نعيش زمنا تلاشت فيه القيم والأخلاق في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي:النار ستحرق الجميع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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