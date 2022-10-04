الكاظمي‭:‬النار ‭ ‬ستحرق‭ ‬الجميع

2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬ جدد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الإثنين،‭ ‬دعوته‭ ‬للكتل‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬حوار‭ ‬شامل‭ ‬لحلّ‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النار‭ ‬ستحرق‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭.‬ وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لرحيل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الأسبق‭ ‬جلال‭ ‬طالباني‭: ‬‮«‬نعيش‭ ‬زمنا‭ ‬تلاشت‭ ‬فيه‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬في‭ […]

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