2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لبنان يرسل رده على عرض ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل طرابلس- بيروت – الزمان وقعت وزارتا الخارجية الليبية و التركية الاثنين في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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