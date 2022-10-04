ليبيا‭ ‬وتركيا‭ ‬توقعان‭ ‬اتفاقية‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز

2022/10/04 | 06:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان‭ ‬يرسل‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل طرابلس‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬وزارتا‭ ‬الخارجية‭ ‬الليبية‭ ‬و‭ ‬التركية‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬اتفاقية‭ ‬للتنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الليبية،‭ ‬عقب‭ ‬مرور‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬والذي‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حينها‭.‬ وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ […]

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