2022/10/04 | 06:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي: لا يحق لأي جهة ان تفرض علينا رئيس وزراء ونحن الكتلة الأكبر | مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TE1XZHsgGeU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي: لا يحق لأي جهة ان تفرض علينا رئيس وزراء ونحن الكتلة الأكبر | مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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