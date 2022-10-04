قيادة عمليات سامراء تباشر بحملة لترميم الطرق في داخل المدينة

2022/10/04 | 06:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت سرية هندسة ميدان قيادة عمليات

سامراء، بحملة واسعة لغرض ترميم أرصفة

شارع (الخطيب) في قضاء سامراء الرابط بين

فلكة الإمام علي (عليه السلام) وملوية

سامراء، والذي يبلغ طوله (٢ كم)، إضافة

الى القيام ب

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