ينفذها مختبر تجاوزت خبرته (57) عاما: كل المواد الإنشائية الداخلة في مشروع مطار كربلاء الدولي خاضعة لفحوصات عالمية

2022/10/04 | 06:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير المختبر الخاص بفحص المواد

الإنشائية الداخلة في انشاء المباني

والمدرج والطرق في مطار كربلاء الدولي

ان جميع المواد تخضع لفحوصات دقيقة

كيمياوية وفيزياوية على وفق مواصفات

عالمية، وبإشراف مهندسين

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