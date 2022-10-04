الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية

2022/10/04 | 06:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي

الكردستاني محما خليل، اليوم الاثنين،

ان جلسة التصويت على منصب رئيس

الجمهورية ستتم خلال هذا الشهر، مبينا

ان الصدر شريك أساسي في العملية

السياسية ولا يمكن تشكيل الحكومة

ال

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