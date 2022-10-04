بالفيديو.. متظاهرون يحرقون واجهة مبنى محافظة ذي قار

2022/10/04 | 06:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: متظاهرين يحرقون واجهة مبنى محافظة ذي قار.pic.twitter.com/GPAmsEybTo — ابو...

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متظاهرون يحرقون واجهة مبنى محافظة ذي قار أولاً على المسلة.

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