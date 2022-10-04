تعزيزات أمنية لمواجهة مجموعات مقنعة في ذي قار والبصرة تضرم النار في المؤسسات الحكومية والحزبية

2022/10/04 | 06:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تواجه قوات الأمن في ذي قار مجموعة ملثمة تحيط بمبنى ديوان...

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