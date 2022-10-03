رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني يستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

2022/10/04 | 06:59 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ظهر اليوم الاثنين 2022/10/3 رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

وناقش الاجتماع آخر المستجدات في العملية السياسية في العراق وجهود الحكومتين الفيدرالية العراقية وكردستان للتقريب بين الأحزاب السياسية والحفاظ على السلام الداخلي ، وناقش ودعا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا.

وشدد الجانبان على أن دماء وأرواح المواطنين وحماية المتظاهرين في عموم العراق ، وكذلك حماية الممتلكات الخاصة والعامة ، هي رغبات وأهداف مشتركة ويجب على الجميع مساعدة القوات الأمنية في أداء واجباتها وحماية أمن واستقرار البلاد. كما تمت مناقشة آخر التطورات الأمنية في إقليم كوردستان

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