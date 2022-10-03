أول تعليق لخامنئي بعد الأحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران

2022/10/04 | 06:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، عن صمته بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد جراء واقعة وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

واعتبر خامنئي، خلال حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، يقفان خلف الاحتجاجات.

وقال: “أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم”.

ورأى أن “حادثة وفاة الفتاة الشابّة كانت مريرة وأحرقت قلبي.



لكن رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي.



الرد لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيارات الناس”، مشددا على أن هذه التحركات “لم تكن طبيعية.



كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا”.

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