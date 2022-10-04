محافظ ذي قار يوجه بفرض حظر للتجوال في المحافظة

2022/10/04 | 07:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ ذي قار، اليوم الاثنين، بفرض حظر للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر.

وقال مصر مطلع في حديث صحفي ان “محافظ ذي قار محمد هادي يعقد اجتماعا امنيا مع مدير الأمن الوطني و قائد عمليات سومر للتعامل مع الوضع الأمني في ذي قار بحزم مع دعم أهالي المحافظة لإيقاف فوضى هذه المجاميع المنفلته”.

واضاف المصدر ان “نتائج الاجتماع اصدار عدة أوامر ، تضمنت بحظر التجوال واعتقال المجاميع الملثمة التي حاولت حرق الدوائر الحكومية اليوم”.

كما اكد قائد شرطة ذي قار، بحسب المصدر بانه ” وجهنا بالتعامل السلمي ولم نستخدم الرصاص الحي ، ولكننا سنعتقل كل من اعتدى على القوات الامنية اليوم”.

وكانت مجاميع مجهولة اقدمت ، اليوم الاثنين، على إحراق ديوان محافظة ذي قار والإصطدام مع القوات الأمنية.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، إن “أعمال شغب تجري في مدينة الناصرية، إذ أقدمت مجموعة مجهولة ملثمة على إحراق ديوان المحافظة في الناصرية بالمولتوف”.

وأشار إلى، أن “تلك المجاميع اصطدمت مع القوات الأمنية”.

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