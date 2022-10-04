صدامات بين القوات الأمنية ومجاميع مجهولة أحرقت ديوان محافظة ذي قار

2022/10/04 | 07:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقدمت مجاميع مجهولة، اليوم الاثنين، على إحراق ديوان محافظة ذي قار والإصطدام مع القوات الأمنية.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، إن “أعمال شغب تجري في مدينة الناصرية، إذ أقدمت مجموعة مجهولة ملثمة على إحراق ديوان المحافظة في الناصرية بالمولتوف”.

وأشار إلى، أن “تلك المجاميع اصطدمت مع القوات الأمنية”.

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