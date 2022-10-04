الأولى أوروبياً .. كيف تتفوّق الخطوط الجوية التركية على منافِساتها؟

2022/10/04 | 07:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حازت الخطوط الجوية التركية “ترك هافا يولاري” مؤخراً على لقب أفضل شركة خطوط طيران في أوروبا، وصنّفتها السابعة عالمياً مؤسسة “سكايتراكس” المتخصصة في تصنيف خطوط الطيران خلال حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، حسب وكالة الأناضول.

كما حصلت على جائزة “أفضل خدمات طعام لدرجة رجال الأعمال على مستوى العالم” وجائزة “أفضل خطوط طيران في جنوب أوروبا”.



وتَسلَّم الجائزة رئيس مجلس إدارة الخطوط التركية أحمد بولاط، الذي أكّد أن الخطوط الجوية التركية ستواصل العمل لتصبح الأولى عالمياً على جميع الأصعدة.

وقد جرى الاختيار من خلال استبيان رقمي لعامَي 2021 و2022 بعدد من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية واليابانية والصينية، حول أكثر من 100 دولة، وخضع للتقييم ما يقرب من 14.32 مليون استبيان.

تأتي هذه الجائزة تتويجاً لنجاحات الخطوط التركية المتتالية لهذا العام، إذ نقلت الخطوط الجوية التركية 46.6 مليون مسافر بين شهرَي يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من عام 2022، في حين بلغ عدد المسافرين على الخطوط التركية داخلياً في نفس الفترة ما يقارب 16.96 مليون مسافر.

فيما تجاوز عدد الركاب على رحلات الخطوط الجوية التركية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب مستويات ما قبل وباء كوفيد-19، فوصل إلى 7.8، و6.9 مليون راكب على التوالي.

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