مع دمية باربي تشبهها.. رائدة بمحطة الفضاء الدولية تحكي للفتيات عن الفضاء

2022/10/04 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، أول قائدة أوروبية في محطة الفضاء الدولية، لمطالب فتيات صغيرات، وأجابت عن أسئلتهن عن الفضاء برفقة دمية باربي تشبهها تماما.

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