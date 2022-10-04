الاعرجي: هناك اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول السوري

2022/10/04 | 07:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أعداد العراقيين المتواجدين في مخيم الهول السوري، واعلن عن خطة خمسية لإعادتهم، مؤكداً وجود اتفاق دولي لتفكيك المخيم.وقال الاعرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم الهول، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق، من أجل تفكيك المخيم الذي …

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