إيلون ماسك يثير غضبا بعد عرض

2022/10/04 | 07:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ، يوم الاثنين، ردود فعل عنيفة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسبب نصائحه غير المرغوب فيها حول كيفية "تحقيق السلام" وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد.

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