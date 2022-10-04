2022/10/04 | 07:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت وكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، بشأن تحويل منتسبي الداخلية الى الملاك المدني، فيما اكدت انه لا توجد موافقة على ملحق تحويل منتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري إلى الملاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيف سامي تعلق بشأن تحويل منتسبي الداخلية الى الملاك المدني: لا توجد موافقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيف سامي تعلق بشأن تحويل منتسبي الداخلية الى الملاك المدني: لا توجد موافقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيف سامي تعلق بشأن تحويل منتسبي الداخلية الى الملاك المدني: لا توجد موافقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).