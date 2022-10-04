ميسي أخطر لاعب في أوروبا هذا الموسم

2022/10/04 | 07:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جيرمان، أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا هذا الموسم موهبته وقيمته الفنية العالية مع الفريق الباريسي.وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن النجم الأرجنتيني يعد أخطر […]

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