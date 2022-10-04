نصيف حول تبريرات سلطة الطيران المدني حول تعاقدها مع شركة إنتل: عذر أقبح من الذنب

2022/10/04 | 07:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت النائبة عالية نصيف، الاثنين، التبريرات التي نشرتها سلطة الطيران المدني حول تعاقدها مع شركة بزنز إنتل بأنها ” عذر أقبح من الذنب”، مجددة دعوتها الى الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العقد وإحالتهم الى المحاكم المختصة.وقالت … Readmore

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