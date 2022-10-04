النجمة العالمية شاكيرا ستحاكم بسبب تهم التهرب الضريبي في اسبانيا

2022/10/04 | 07:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستُحاكم النجمة الكولومبية شاكيرا في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي عقب اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014.وأفادت السلطات القضائية الإسبانية بمحاكمة النجمة الكولومبية بسبب التهرب الضريبي، ويتعيّن تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام … Readmore

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