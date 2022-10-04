الدفاع المدني تكشف آخر مستجدات البحث عن ضحايا انهيار مبنى الواثق

2022/10/04 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات البحث عن ضحايا انهيار مبنى المختبر الوطني المنهار في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “حتى هذا الوقت المتأخر من اليل رجالنا من فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديريتنا تحت اطنان الكتل الخرسانية يقضون ليلتهم الثانية لإتمام […]

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