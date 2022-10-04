مع أنباء خفض كبير لدى أوبك+.. ارتفاع بأسعار النفط

2022/10/04 | 07:59 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء

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