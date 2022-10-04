إعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد

2022/10/04 | 08:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الجسر المعلق أمام حركة المركبات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية باشرت باعادة فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات، وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف، ان “عبوور الجسر بدون الحاجة الى (الباجات)”.

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