2022/10/04 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات سومر تصدر توضيحا حول احداث تظاهرات ليلة امس

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