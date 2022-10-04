أوبك + قد تستعيد السيطرة على سوق النفط بخفض كبير للإنتاج

2022/10/04 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم لأكبر خفض في إنتاج النفط منذ الوباء.

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