بالصور.. فرق الدفاع المدني وهندسة الحشد وهي تخرج جثث ضحايا بناية الواثق

2022/10/04 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، صورا لفرقها مع هندسة الحشد الشعبي وهي تخرج جثث ضحايا بناية الواثق.

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فرق الدفاع المدني وهندسة الحشد وهي تخرج جثث ضحايا بناية الواثق أولاً على ايرث نيوز.

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