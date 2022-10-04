صاروخ بالستي كوري شمالي يحلّق فوق اليابان

2022/10/04 | 09:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من السكان الاحتماء.وتعود آخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري … Readmore

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