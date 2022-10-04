رئيس الجمهورية يتسلّم برقية تهنئة من الرئيس الفرنسي بمناسبة العيد الوطني العراقي

2022/10/04 | 09:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني العراقي، أكد فيها دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم الشعبين الصديقين.

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