2022/10/04 | 09:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء 10/04/2022، عن انتشال جثتي طفلة وأمها...

ظهرت المقالة الدفاع المدني ينتشل جثتي امرأة وبنتها من انقاذ المبنى المنهار بالكرادة أولاً على المسلة.

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