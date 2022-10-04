شاهد بالفيديو.. مهلة محرجة.. الاطار التنسيقي يمهل القوى الكردية

2022/10/04 | 09:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _WT1SIG6PI8

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