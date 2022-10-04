2022/10/04 | 09:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CJGXu2UTZ58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرب شوارع حقيقية بين سرايا السلام والعصائب في البصرة | نشرة اخبار التاسعة 2022/10/4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرب شوارع حقيقية بين سرايا السلام والعصائب في البصرة | نشرة اخبار التاسعة 2022/10/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).