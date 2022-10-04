هل سيتأثر العراق بقرارات أوبك بلس ؟

2022/10/04 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سلط الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الثلاثاء، الضوء على تأثير قرارات أوبك بلس على إنتاج العراق النفطي.





وكتب المرسومي في منشور على جداريته بموقع فيس بوك، "تعقد أوبك بلس يوم غد الأربعاء الخامس من أكتوبر الجاري اجتماعاً لمواجهة فجوة العرض الكبيرة في السوق النفطية العالمية التي تقدر بنحو 1.7 مليون برميل التي تضغط على الأسعار بالاتجاه التنازلي".

وأضاف، "ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف معقدة سياسياً واقتصادياً ألقت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية ظلالاً من القلق والاضطراب على سوق الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي عموماً، فالعالم يعاني من شبح الركود الاقتصادي والسياسة النقدية المتشددة التي يعتمدها البنك الفدرالي الأميركي والبنوك الأوروبية التي رفعت فيها من أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم حتى ولو أدى ذلك إلى الاضرار بالنمو الاقتصادي فيها".

وتابع، "ولذلك فأن أي تخفيض جوهري في انتاج أوبك بلس لمعالجة الاختلال في أساسيات السوق من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتآكل الطلب العالمي على النفط مما قد يؤدي إلى اتساع فجوة العرض بدلاً من تضييقها.



وتقترح روسيا خفضاً للإنتاج مقداره مليون برميل يومياً لشهر نوفمبر القادم، فيما ترى دول أخرى وفي مقدمتها السعودية أن الخفض ينبغي الا يتجاوز النصف مليون برميل يومياً، وإذا ما وافقت أوبك بلس على المقترح الروسي فهذا يعني أنها اتخذت أكبر تخفيض للإنتاج منذ عام 2020 ومن شان مثل هذا القرار أن يرفع أسعار النفط في الأجل القصير فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل.

وأوضح، أنه "في هذه الحالة ستكون حصة العراق من التخفيض 12% أي ما يعادل 120 ألف برميل يومياً وبذلك ستكون حصة العراق الإنتاجية المحددة له في أوبك بلس 4.531 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4.651 ملايين برميل يومياً وهو أعلى من إنتاجه الفعلي حالياً البالغ 4.525 ملايين برميل يومياً، وبذلك سترتفع عائدات النفط العراقية من قرار أوبك بسبب ارتفاع الأسعار أولاً، والمحافظة على إنتاج العراق الفعلي من النفط الخام دون تخفيض ثانياً".



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