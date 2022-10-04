الدولار يستقر في سوق العراق 

2022/10/04 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.

سعر البيع: 147.700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 147.600 دينار لكل 100 دولار

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