2022/10/04 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يستقر في سوق العراق
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.
سعر البيع: 147.700 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 147.600 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يستقر في سوق العراق
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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