2022/10/04 | 10:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور للحظة انتشال جثتي امرأة وابنتها من انقاض المبنى المنهار في الكرادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/04 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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