2022/10/04 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوزـ أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في العاصمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهم ينتحل صفة "ضابط" في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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