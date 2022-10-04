الاطاحة بمتهم ينتحل صفة

2022/10/04 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوزـ أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في العاصمة.

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