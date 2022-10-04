2022/10/04 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار سعد علي عاتي الحربية ، اليوم الثلاثاء، توضيحاً لأهالي المحافظة حول أحداث التظاهرات الاخيرة، فيما أكد أن المظاهرات تحولت من مسار السلمية الى العنف والشغب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح أمني يخص التظاهرات الاخيرة في ذي قار ـ عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح أمني يخص التظاهرات الاخيرة في ذي قار ـ عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).