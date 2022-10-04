نزوح ثلاثة الاف عائلة من محافظاتهم بسبب الجفاف

2022/10/04 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوّحت الحكومة العراقية في مرّات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران.

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