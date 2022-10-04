وصول وفد أمني رفيع الى ذي قار

2022/10/04 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بوصول وفد أمني رفيع الى محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا، إنه "وصل رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله، ونائب العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، الى محافظة ذي قار للإطلاع على الوضع الامني في المحافظة"، مبيناً أن "الوفد ضم قائد القوات البرية قاسم محمد صالح، وقائد قوات الشرطة الاتحادية صالح ناصر العامري".

هذا واصدر قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار سعد علي عاتي الحربية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توضيحاً لأهالي المحافظة حول أحداث المظاهرات التي اندلعت مساء امس.

وقال الحربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نود أن نوضح لأهلنا في ذي قار حول الأحداث التي تضمنت تجاوز مجاميع ضالة مندسة على القوات الأمنية خلال دخول مندسين بحوزتهم قنابل المولوتوف وكذلك أسلحة نارية (مسدسات نوع تركي محور) مع المتظاهرين وتغيير مسار التظاهرات من السلمية آلى العنف والشغب في محاولة لإظرام النار في مبنى المحافظة".

وأضاف أن "احداث الشغب أدت إلى إصابات وجروح بليغة في صفوف المنتسبين والضباط وحرق كرفانات أمام المبنى، مبيناً أنه "تم السيطرة عليه وان قواتنا تعاملت مع الموقف بمهنية عالية رغم الإصابات وتحملت الكثير، وعدم استخدامها للرصاص الحي كان قمة المهنية والشجاعة في ضبط النفس من أجل عدم إراقة الدماء حفاظا على ارواح أبناء المحافظة".

وتابع أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على مثيري الشغب وبالجرم المشهود وسوف تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وتقديمهم للقضاء العادل لتضمينهم الخسائر المادية وليكونوا عبرة لمن يحاول خلق الأزمات والفوضى".

وأشار الى أنه "من هنا نؤكد وان قواتنا مستمرة بفرض القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول زعزعة الاستقرار الأمني الذي تشهده ذي قار"، داعياً "الجميع إلى مساندة القوات الأمنية ونبذ العنف وأعمال الشغب كونها تمثل حالة من الارباك العام وتؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع العمرانية والنهوض بالبنى التحتية وحركة الاعمار والازدهار المحلي".

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