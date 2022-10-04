اصابة بدر شاكر السياب خلال أحداث البصرة فجر اليوم (صورة)

2022/10/04 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، صورة توثق ما تعرض له تمثال الشاعر بدر شاكر السياب خلال أحداث البصرة الأخيرة.وشهدت محافظة البصرة، فجر الثلاثاء، اشتباكات عنيفة عند مقتربات القصور الرئاسية بقضاء التنومة.وخلال الاشتباكات تعرض تمثال السياب الى عدة اطلاقات نارية كما موضح في ادناه:

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